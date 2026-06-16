Indiens Premier vor G7-Gipfel in Slowakei

Bratislava. Vor seiner Teilnahme am G7-Gipfel im französischen Évian hat der indische Regierungschef Narendra Modi am Montag das EU-Land Slowakei besucht. In den Gesprächen mit seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico ging es vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie hätten dazu mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, sagten Fico und Modi auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Dabei sei es um Rüstungsindustrie sowie Digitalisierung, Atomenergie und auch Raumfahrt gegangen. Dass Modi vor dem G7-Gipfel nach Bratislava kam, wertet man dort als besondere Anerkennung. (dpa/jW)