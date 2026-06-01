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Taliban gegen Abschiebung nach Kabul

Berlin. Eine ursprünglich für Ende Mai vorbereitete Sammelabschiebung ausreisepflichtiger Männer nach Afghanistan ist abgesagt worden, weil die Taliban nicht kooperiert haben. Der Flug soll nachgeholt werden, wie dpa am Freitag berichtete. Er war abgesagt worden, weil die Regierung in Kabul über offenbar mangelnde Gesprächsbereitschaft von Vertretern des Auswärtigen Amts unzufrieden war. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 06.06.2026, Seite 4, Inland
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