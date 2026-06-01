Nachschlag: Mit Nachgeschmack
→ Fußball-WM: Brasilien vs. Marokko. So., 0 Uhr, ZDF
Seit dem unwürdigen Geschiebe um den Afrikacup (wahrer Meister: Senegal) ist Marokko die wohl unsympathischste Fußballnationalmannschaft des Kontinents. Aber sportlich machen sie es einem schwer: In der ersten Halbzeit gegen Brasilien drücken sie den Titelanwärter mit starkem Positionsspiel fortwährend in die eigene Hälfte, erzwingen mit scharfem Pressing Fehlpass um Fehlpass. Gerade der 18jährige Ayyoub Bouaddi, schönste Locken seit Marc Cucurella, brilliert, ordnet im defensiven Mittelfeld. Auch der Ex-Bayer Noussair Mazraoui, schönste Glatze seit Carsten Jancker, wirkt frisch: die Einleitung vor dem 1:0, holla! Aber was passieren kann, wenn man Vinícius Júnior etwas Platz gibt, sollte auch Achraf Hakimi bekannt sein. Vini nimmt an, zieht von links nach innen und der Ball klebt im Winkel. Die beste Halbzeit des bisherigen Turniers, gekrönt von einem der schönsten Tore. Am Ende bleibt ein 1:1 und wieder mal die unangenehme Einsicht: Glänzt das Spiel, überstrahlt es alle Schweinereien. (pm)
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