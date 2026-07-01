Nachschlag: Bedrohte Karpaten
→ Re. Di., 19.40 Uhr, Arte
Das macht sich gut zum Beispiel auf Zügen der Deutschen Bahn: Werbung, dass einige der ICEs klimaneutral betrieben werden. Aber was heißt das? Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man eine große Täuschung. Denn auch die Verfeuerung von Holz in Kraftwerken gilt als ökologisch, da es sich ja theoretisch um eine nachwachsende Ressource handelt. In Wirklichkeit aber wird das Holz nicht unbedingt schonend heimischen Wäldern entnommen. Es wird auch, und zwar vielfach völlig legal, etwa in den rumänischen Karpaten geschlagen, wo der Raubbau Mondlandschaften hinterlässt. Die Arte-Reportage »Europas größter Nationalpark in den Karpaten?« porträtiert die Initiative »Conservation Carpathia«. Sie möchte die majestätischen Făgăraș-Berge im Süden Transsilvaniens unter Naturschutz stellen und kauft dazu mit Hilfe von Spenden immer mehr Land auf. Doch seltsamerweise sind manche Bergbewohner dagegen. Sie fürchten eine »Enteignung wie unter den Kommunisten« – und natürlich Bärenangriffe! Die kapitalistische Ausbeutung dagegen wird nur kurz am Rande erwähnt. (jt)
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!