Nachschlag: Pflegemillionärinnen
→ Extra 3. Do., 23.35 Uhr, Das Erste
Man ist ja mittlerweile mit wenig zufrieden, sozialdemokratischem Fernsehen zum Beispiel. »Extra 3« zum Beispiel. Das politische Satiremagazin des NDR feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Sicherlich, die Gags zur hypertrophen WM und über Donald Trump sind erwartbar. Auch das Bundeskabinett als Fußballmannschaft darzustellen. Man schmunzelt dann aber doch: Lady Lobby ist ein griffiger Spitzname für die Wirtschaftsministerin, und »Kleiner Pascha« für den nie um einen rassistischen »Ausrutscher« verlegenen Kanzler geht auch. Hauptthema der Sendung ist die Gesundheitsreform. Aufgespießt wird, wie die Regierung mit pflegenden Angehörigen umzugehen gedenkt (die in einer stimmigen Verdrehung der Tatsachen als Pflegemillionärinnen vorgestellt werden) und die Pharmaindustrie Druck auf die Abgeordneten des Bundestags ausübt. Das ist verdienstvolle, mitunter lustige Aufklärung – und somit erträglicher ÖRR. (row)
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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