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Kanada will Social-Media-Verbot für unter 16jährige
Montreal. Kanada will ein Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Angeboten einführen. Die Regierung legte am Mittwoch (Ortszeit) einen Gesetzentwurf vor, der ein entsprechendes Verbot für unter 16jährige vorsieht. Zudem sollen mit künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte stärker kontrolliert werden. (AFP/jW)
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