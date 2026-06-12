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Kanada will Social-Media-Verbot für unter 16jährige

Montreal. Kanada will ein Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Angeboten einführen. Die Regierung legte am Mittwoch (Ortszeit) einen Gesetzentwurf vor, der ein entsprechendes Verbot für unter 16jährige vorsieht. Zudem sollen mit künstlicher Intelligenz erstellte Inhalte stärker kontrolliert werden. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 14, Medien
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