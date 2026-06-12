Zum Inhalt der Seite

Fördergeld: Chialo verweigert Aussage

Berlin. Berlins Exkultursenator Joe Chialo (CDU) hat im Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln gegen Antisemitismus erklärt, keine Fragen zu beantworten. Er berief sich bei der Sitzung im Abgeordnetenhaus am Donnerstag auf sein Auskunftsverweigerungsrecht. Linke und Grüne machen Chialo mitverantwortlich für die Auswahl der Projekte, deren Förderung der Landesrechnungshof später als rechtswidrig bewertet hat. Seine später ebenfalls zurückgetretene Nachfolgerin Sarah Wedl-Wilson (parteilos) hatte bereits Ende Mai die Aussage verweigert und darauf verwiesen, dass die in Frage stehenden Gelder schon von Chialo bewilligt worden seien. Bereits zum zweiten Mal waren zudem die CDU-Abgeordneten Dirk Stettner und Christian Goiny geladen. (dpa/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 12.06.2026, Seite 4, Inland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen