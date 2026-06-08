IG BCE-Chef will Betriebsvermögen schonen

Düsseldorf. Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, will Unternehmen bei der Besteuerung schonen. Es dürfe nicht passieren, »dass Betrieben Vermögenswerte entzogen werden, die für Investitionen gebraucht werden«, erklärte Vassiliadis der Rheinischen Post (Montag). Es könne aber auch »nicht sein, dass Vermögende Gelder so hin und her schieben, dass sie so gut wie gar keine Steuern zahlen müssen«. Zudem könnte der Spitzensteuersatz künftig von derzeit 42 Prozent »um zwei, drei Punkte« angehoben werden. Das zu versteuernde Jahreseinkommen, ab dem dieser greift, sei außerdem von derzeit knapp 70.000 Euro brutto auf etwa 100.000 Euro brutto zu erhöhen. (AFP/jW)