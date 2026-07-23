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Galeria: 33 Filialen auf der Kippe

Düsseldorf. 33 von 83 Galeria-Filialen, etwa in Hamburg, Berlin, München ‌und Köln, droht die Schließung. Aktuell liefen Gespräche über Mietkonditionen und Anpassungen der Verkaufsflächen, teilte der kriselnde Warenhauskonzern am Mittwoch mit und betonte, dass jeder Standort ​profitabel sein müsse. Fände man keine Lösung, wären »konzeptionelle Anpassungen« nötig. Dabei sind Schließungen nicht ausgeschlossen. Im kommenden Geschäftsjahr sollen mittels Konzentration auf rentable Warenhäuser und lokale Kundschaft wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Galeria war bereits mehrfach insolvent. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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