Lidl-Schiff unter deutscher Flagge

Heilbronn/Hamburg. Ein Schiff der Lidl-Reederei Tailwind Shipping Lines fährt künftig unter deutscher Flagge, wie das Seeschiffahrtsamt mitteilte. Das Schiff »Panda 001« wechselte demnach von der portugiesischen zur deutschen Flagge. Geplant sei die Umflaggung der gesamten Lidl-Flotte, auch der derzeit im Bau befindlichen Schiffe. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) begrüßte das als Stärkung der Versorgungssicherheit. Lidl war als Reaktion auf die durch die Covidmaßnahmen gestörten Lieferketten 2022 in die Schiffahrt eingestiegen. (dpa/jW)