Lingen darf mit Rosatom kooperieren

Berlin. In der Nuklearfabrik im niedersächsischen Lingen können künftig in Zusammenarbeit mit dem russischen Konzern Rosatom Brennelemente russischer Bauart hergestellt werden. Das niedersächsische Umweltministerium machte dafür am Mittwoch trotz ablehnender Haltung von Ressortchef Christian Meyer (Grüne) den Weg frei. Die Genehmigung ist an Auflagen geknüpft. Konkret geht es um ein Vorhaben von Advanced Nuclear Fuels (ANF), einer Tochter des französischen Konzerns Framatome. ANF plant, in Lingen auch Brennelemente russischen Designs herzustellen. (AFP/jW)