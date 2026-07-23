Union: Frei soll Fraktionschef werden

Berlin. Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll Nachfolger von Jens Spahn an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag werden. Darauf verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, wie dpa am Mittwoch aus Unionskreisen erfuhr. Vorangegangen waren zudem Gespräche in den Parteigremien der Union und in der Fraktion. Offiziell ins Amt kommt der Nachfolger erst durch die Wahl in der Fraktion, die dafür am kommenden Mittwoch in Berlin zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll. Dem Vernehmen nach soll dann auch erst in der kommenden Woche die Nachfolge von Frei verkündet werden. Unklar ist, ob es neben der Nachbesetzung im Kanzleramt auch noch zu weiteren Änderungen im Kabinett kommen wird. (dpa/jW)