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Verdacht auf Aufstand: Razzia in JVA Siegburg

Siegburg. Nach Hinweisen auf einen geplanten Gefangenenaufstand hat es in der JVA Siegburg bei Bonn einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Wie das Justizministerium von NRW mitteilte, sei der Einsatz durch die Aussage eines Häftlings ausgelöst worden. 100 Polizisten hätten anschließend die Anstalt durchsucht, wie es weiter hieß. Dabei seien vier Handys und geringe Mengen Drogen sichergestellt, aber keine Waffen gefunden worden. Die Ermittler seien am Mittwoch weiterhin mit mehreren Daten- und Drogenspürhunden in der Anstalt gewesen. Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP haben eine Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.07.2026, Seite 4, Inland
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