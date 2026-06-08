Neue Statistik für Cannabis am Steuer

Berlin. Schwerere Verkehrsunfälle unter Einfluss von Cannabis am Steuer sollen bald in der amtlichen Statistik erfasst werden. Dies ermögliche eine Evaluierung der Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, heißt es in einem Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums, der am Freitag im Bundesrat behandelt wird. Hintergrund ist die seit 2024 geltende Legalisierung des Cannabiskonsums mit vielen Auflagen. Begleitend gibt es auch einen Grenzwert für Cannabis beim Autofahren. Im Gesetz ergänzt werden soll, dass in der Statistik künftig Daten zum »Grad der Cannabiseinwirkung« erfasst werden. Konkret geht es um Werte des Wirkstoffs THC, die die Polizei bei Unfallaufnahmen ermittelt. (dpa/jW)