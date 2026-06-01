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06.06.2026
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Veranstaltungen
»Echte BAföG-Reform muss kommen«. Demonstration. Mehr als zwei Drittel der Studierenden können nur mit einem Nebenjob durch den Monat kommen. Studieren nur noch für Reiche? Montag, 8.6., 12 Uhr. Ort: Konrad-Adenauer-Haus, Klingelhöferstraße 8, Berlin. Veranstalter: Freier Zusammenschluss von Student*innenschaften
»Wer ist diese AfD Düsseldorf, und was machen wir gegen sie?« Vortrag. Was tun gegen AfD-Spaziergänge, rechte Streamer und rüpelhafte Polizisten? Montag, 8.6., 20 Uhr. Ort: ZAKK, Fichtenstraße 40, Düsseldorf. Veranstalter: Düsseldorf stellt sich quer
»Festival für Zusammenhalt und Solidarität«. Festival mit Musik, Vorträgen, Diskussionen und rund 8.000 Teilnehmern. Sonnabend, 13.6., 14 Uhr. Ort: Tanzbrunnen, Köln. Veranstalter: Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF)
»Für einen friedlichen Hessentag«. Demonstration. Es sprechen Ulrike Eifler und Vertreter von Schulstreik gegen Wehrpflicht, Linksjugend und SDAJ. Sonnabend, 13.6., 12 Uhr. Ort: Heinrich-von-Bibra-Platz, Fulda. Veranstalter: Bündnis Friedlicher Hessentag
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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