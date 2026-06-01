Bundeswehr verlegt Flugabwehr

Bad Sülze. Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 24 der Bundeswehr sind am Freitag vor ihrer Verlegung in die Türkei »feierlich« verabschiedet worden. Die Truppe aus Mecklenburg-Vorpommern soll laut Verteidigungsministerium die Flugabwehr an der NATO-»Südostflanke« unterstützen und eine US-Einheit ablösen. Der Einsatz der 150 deutschen Soldaten samt »Patriot«-Flugabwehrsystem soll demnach Ende Juni beginnen und voraussichtlich bis September andauern. Die NATO hatte nach dem US-israelischen Überfall auf den Iran ihre Flugabwehr in der Türkei verstärkt. (dpa/jW)