Verdi weitet Streiks im Handel aus

Kiel/Berli n. Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel aus. Betroffen waren am Donnerstag sowie diesen Freitag Betriebe und Unternehmen der Handelsbranche in allen Bundesländern, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft fordert – unterschiedlich akzentuiert in verschiedenen Tarifgebieten – eine Entgelterhöhung von sieben Prozent, mindestens aber 225 Euro monatlich mehr, bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Gegenseite schlug im Groß- und Außenhandel laut Verdi eine Erhöhung beginnend ab dem Monat nach Tarifabschluss von insgesamt 3,4 Prozent vor, mit einer doppelt so langen Laufzeit. Im Einzelhandel sieht das Angebot erst nach sechs Monaten ohne Steigerung eine Erhöhung von zwei Prozent vor. (dpa/jW)

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