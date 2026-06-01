Patiententod: Ermittlung gegen Polizei

Wiesloch. Nachdem ein 34 Jahre alter Psychiatriepatient in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) Mitte Mai während einer Fixierung durch die Polizisten kollabiert und gestorben war, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Polizeibeamte. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwoch. »Das Verhalten der Pfleger und gegebenenfalls der Ärzte ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.« Die Todesursache ist nach dem vorläufigen Ergebnis einer Obduktion weiter unklar. (dpa/jW)

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