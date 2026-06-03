Maschinenbauer mit Auftragsminus im April

Frankfurt am Main. Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau verzeichnete im April einen insgesamt gleichbleibenden Auftragseingang. Wie der Branchenverband VDMA am Dienstag mitteilte, gab es neben Auftragszuwächsen aus dem Ausland um vier Prozent (preisbereinigt) eine um um sieben Prozent rückläufige Inlandsnachfrage. Zwischen Februar und April sei noch ein Zuwachs von insgesamt fünf Prozent festgestellt worden, der sich vor allem aus Großbestellungen außerhalb der Euro-Zone zusammensetzte. Das Inlandsgeschäft war im selben Zeitraum um zwei Prozent zurückgegangen. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit würden hierzulande »viel zu wenig umgesetzt«, monierte der VDMA. (dpa/jW)

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