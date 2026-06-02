Südkorea: Explosion in Raketenfabrik

Daejeon. Nach einer Explosion in einer südkoreanischen Rüstungsfabrik sind mindestens fünf Menschen gestorben. Weitere zwei Personen wurden schwer verletzt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Explosion ereignete sich am Montag vormittag (Ortszeit) in einer Anlage des Konzerns Hanhwa Aerospace in Daejeon, rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. (dpa/jW)

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