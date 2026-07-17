British Steel wird verstaatlicht

London. Die britische Regierung hat die Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel angekündigt. Ziel sei, »die Zukunft der Stahlproduktion im Vereinigten Königreich zu sichern«, teilte sie am Donnerstag mit. Bewahrt würden dadurch »qualifizierte Arbeitsplätze« sowie »eine lebenswichtige nationale Kapazität«, erklärte der scheidende Premierminister Keir Starmer. Die britische Regierung übernahm bereits im April 2025 die Kontrolle über British Steel, das der chinesische Konzern Jingye 2020 aufgekauft hatte und dessen Hochöfen in Scunthorpe er samt circa 2.700 Arbeitsplätzen zwecks Rentabilität stillegen wollte. (AFP/jW)