TSMC: Rekordergebnis und Zielanpassung

Taipeh. Der Boom der künstlichen Intelligenz hat TSMC, dem weltgrößten Chiphersteller und wertvollsten börsennotierten Konzern Asiens, zum fünften Rekordquartalsgewinn in Folge verholfen. Im vergangenen Quartal sei mit umgerechnet 19,15 Milliarden Euro 77 Prozent mehr Gewinn als im Vorjahr und somit zum neunten Mal ein zweistelliger prozentualer Anstieg erzielt worden, teilte TSMC am Donnerstag mit und hob seine Gesamtjahresziele an. Geplant seien zudem Investitionen von nunmehr 265 Milliarden US-Dollar in den USA. (Reuters/jW)