Zentralisation: Uber kauft Delivery Hero

Frankfurt am Main. Der deutsche Lieferdienst Delivery Hero wird für bis zu 13 Milliarden Euro an das Unternehmen Uber verkauft, das mit Uber Eats bereits Lebensmittel liefert. Der US-Konzern hat den Aktionären von Delivery Hero am Donnerstag 41,50 Euro je Aktie angeboten und sich ‌so 53 Prozent der Anteile gesichert. Außerhalb Chinas ist er nun der größte Essenslieferdienst. Bis 2029 soll der Sitz von Delivery Hero in Berlin bleiben und die Belegschaft dort beschäftigt werden. Geschäfte in 14 Ländern mussten allerdings für 1,4 Milliarden Euro ‌an den US-Finanzier SSW Partners abgetreten werden, um Kartellprobleme zu vermeiden. (Reuters/jW)