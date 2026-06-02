Reservisten: Dulger gegen Dienstpflicht

Berlin. Die Unternehmen lehnen die vom Bundesverteidigungsminister geplante verpflichtende Teilnahme von Beschäftigten an Reserveübungen der Bundeswehr ab. »Die doppelte Freiwilligkeit hat sich als tragfähiges Modell bewährt, um die Interessen von Bundeswehr und Wirtschaft in Einklang zu bringen«, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagausgabe). »Daran sollte festgehalten werden«. Bisher setzt die Teilnahme an Reserveübungen das Einverständnis der ehemaligen Soldaten und die Zustimmung der Unternehmen voraus. Das Verteidigungsministerium bereitet hingegen einen Gesetzentwurf vor, nach dem Reservisten schon in Friedenszeiten Dienst zu leisten haben. (dpa/jW)

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