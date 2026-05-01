I due Foscari

Als Doge von Venedig führte Francesco Foscari (1373–1457) den Stadtstaat in zahlreiche Expansionskriege, und damit verbunden zu Macht und in innere Instabilität. Der Konflikt kulminierte im Streit zwischen Vater Francesco und Sohn Jacopo (1416–1456). BRD 2026.

→ Venedigs goldenes Zeitalter. Glanz und Gewalt. Arte, Sa., 15.55 Uhr

ESC 2.0

Live aus der Puskás-Arena zu Budapest: Da ja nun Ungarn wieder zur Achse der Demokratie eingemeindet worden ist, wird die Reeuropäisierung zelebriert, indem am Ende per SMS darüber abgestimmt wird, wer den Henkelpott bekommt. Um den FC Bayern zu triezen, läuft PSG in Schiedsrichtertrikots auf. Arsenals Kai Havertz wiederum wird sich für die WM als Bankwärmer vom Dienst empfehlen. Sonntag testet die DFB-Auswahl in Mainz gegen Finnland, ab 20.15 Uhr im ZDF.

→ Fußball der Herren. Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal. ZDF, Sa., 17.05 Uhr

Sippenbild

Im graubündnerischen Tal Bergell gelangte die Familie rund um den Bildhauer Alberto Giacometti (1901–1966) zu künstlerischem Ruhm. Schweiz 2023.

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→ Die Giacomettis. Eine außergewöhnliche Künstlerfamilie. 3sat, So., 12.05 Uhr

Skukuza

Nachdem das Schutzgebiet 1898 gegründet worden war, erhielt das größte Naturschutzgebiet des afrikanischen Kontinents 1926 den Titel Nationalpark und seinen heutigen Namen. BRD 2026.

→ 100 Jahre Kruger-Nationalpark mit Dirk Steffens. WDR, So., 17.15 Uhr

Haut als Leinwand

Im philippinischen Dorf Buscalan wird noch die traditionelle Tätowiertechnik Batok praktiziert. Eine 1917 geborene Meisterin ihres Fachs lehrt ihren Großnichten das Kunsthandwerk. BRD 2026.

→ Die Matriarchin im Dorf der Tattoo-Frauen. Arte, So., 19.30 Uhr

Sehnsucht nach der Nadel

Nach dem autofiktionalen Roman »The Basketball Diaries« des Autors und Musikers James Dennis Carroll (1949–2009): Jim (Leonardo Di­Caprio) kommt als talentierter Basketballer aus dem Armenviertel auf eine katholische Privatschule. Der Weg aus dem Elend ist einer in den Abgrund: Er wird ­heroinabhängig. USA 1995.

→ Jim Carroll – In den Straßen von New York. Tele 5, So., 20.15 Uhr