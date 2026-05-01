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30.05.2026
- → Feuilleton
Vorschlag
Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht
Als Doge von Venedig führte Francesco Foscari (1373–1457) den Stadtstaat in zahlreiche Expansionskriege, und damit verbunden zu Macht und in innere Instabilität. Der Konflikt kulminierte im Streit zwischen Vater Francesco und Sohn Jacopo (1416–1456). BRD 2026.
→ Venedigs goldenes Zeitalter. Glanz und Gewalt. Arte, Sa., 15.55 UhrESC 2.0
Live aus der Puskás-Arena zu Budapest: Da ja nun Ungarn wieder zur Achse der Demokratie eingemeindet worden ist, wird die Reeuropäisierung zelebriert, indem am Ende per SMS darüber abgestimmt wird, wer den Henkelpott bekommt. Um den FC Bayern zu triezen, läuft PSG in Schiedsrichtertrikots auf. Arsenals Kai Havertz wiederum wird sich für die WM als Bankwärmer vom Dienst empfehlen. Sonntag testet die DFB-Auswahl in Mainz gegen Finnland, ab 20.15 Uhr im ZDF.
→ Fußball der Herren. Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Arsenal. ZDF, Sa., 17.05 UhrSippenbild
Im graubündnerischen Tal Bergell gelangte die Familie rund um den Bildhauer Alberto Giacometti (1901–1966) zu künstlerischem Ruhm. Schweiz 2023.
→ Die Giacomettis. Eine außergewöhnliche Künstlerfamilie. 3sat, So., 12.05 UhrSkukuza
Nachdem das Schutzgebiet 1898 gegründet worden war, erhielt das größte Naturschutzgebiet des afrikanischen Kontinents 1926 den Titel Nationalpark und seinen heutigen Namen. BRD 2026.
→ 100 Jahre Kruger-Nationalpark mit Dirk Steffens. WDR, So., 17.15 UhrHaut als Leinwand
Im philippinischen Dorf Buscalan wird noch die traditionelle Tätowiertechnik Batok praktiziert. Eine 1917 geborene Meisterin ihres Fachs lehrt ihren Großnichten das Kunsthandwerk. BRD 2026.
→ Die Matriarchin im Dorf der Tattoo-Frauen. Arte, So., 19.30 UhrSehnsucht nach der Nadel
Nach dem autofiktionalen Roman »The Basketball Diaries« des Autors und Musikers James Dennis Carroll (1949–2009): Jim (Leonardo DiCaprio) kommt als talentierter Basketballer aus dem Armenviertel auf eine katholische Privatschule. Der Weg aus dem Elend ist einer in den Abgrund: Er wird heroinabhängig. USA 1995.
→ Jim Carroll – In den Straßen von New York. Tele 5, So., 20.15 Uhr
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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