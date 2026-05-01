Der Marschall

Partisan und Staatschef: Josip Broz (1892–1980) kämpfte gegen den deutschen Faschismus; nie war der Balkan friedlicher und fortschrittlicher als in seiner Ära. Ein Porträt von Sa­sha Djurkovic, knapp 35 Jahre nach dem Beginn des Jugoslawien-Kriegs. BRD/A 2026.

→ Tito. Der Mann, der Jugoslawien war. Arte, 20.15 Uhr

Hirn frisst Hirn

Lisa und das eine Prozent Eierköpfe der Stadt will Springfield die Hochkultur lehren. Dann aber kommt Larry Flint, äh Stephen Hawkins, der beweist, dass es immer noch eine dickere Birne im Teich gibt. USA 1999.

→ Die Simpsons. Die Stadt der primitiven Langweiler. Pro sieben Maxx, 21.35 Uhr

Mehr Lebensquantität

Hunde, wollt ihr ewig leben? Offensichtlich schon: Mit Atemübungen, Kältetherapie und Nahrungsergänzungssmarties soll das Gehen auf Erden vielleicht nicht angenehmer werden, aber sich wenigstens in die Länge ziehen. BRD 2026.

37°. Ewig jung und gesund – Longe­vity. ZDF, 22.15 Uhr

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Deutscher Goldjunge

Der Industriellensohn Walter Meyer (1904–1949) wird als Ruderer 1932 Olympiasieger. Opa, der Held? Opa, der Täter, zeigen die Fotos von der Ostfront. Weil er als Zuckerfabrikant von Sklavenarbeit profitierte, wurde er nach 1945 interniert. BRD 2026.

→ Das Mädchen mit den Goldhaaren. Eine Spurensuche im Holocaust. HR, 22.30 Uhr

Likedeeler der Lust

In Sachen Gleichberechtigung hinkte die BRD der DDR stets hinterher. Die Beseitigung der ökonomischen Abhängigkeit der Frau vom Mann führte auch zur egalitäreren Orgasmenverteilung, so Kristen R. Ghodsee in ihrem 2018 erstveröffentlichten Buch »Why Women Have Better Sex Under Socialism« (»Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben«). Damit 3sat aber nicht unter den Verdacht der Kommunismuspropaganda gerät, geht es im Anschluss um »Tabu – Was es in der DDR nicht geben durfte« (23.10 Uhr). BRD 2023.

→ Liebe, Lust und Leidenschaft. Sex im geteilten Deutschland. 3sat, 22.25 Uhr

Gas, Wasser, Scheiße

»Werner, ich glaub’, die Russen sind da!« BRD 1990.

→ Werner – Beinhart! Kabel 1, 22.40 Uhr

Grenzen der Welt

Zu den unterbelichteten Mobbingopfern in deutschen Schulen gehören die Lehrkräfte: Wer am Pult steht, wird so kritisch wie unfair beäugt; jeder Fehltritt, auch wenn er gar keiner ist, kann dazu führen, dass das Hyänenrudel über eine herfällt. Mit 32 erleidet eine Lehramtsstudentin einen Schlaganfall und stottert fortan. Das zehrt nicht nur an ihrem Selbstbewusstsein, es wirft auch die Frage auf, ob sie den Beruf, den sie anstrebt, überhaupt ausüben kann. BRD 2026.

→ Echtes Leben. Stottern und Lehrerin werden? Jennis Weg ins Klassenzimmer. Das Erste, 23.35 Uhr