Medienkonglomerat Murdoch wächst

Mit Absenden erklärst du dich mit der DSGVO-konformen Datenverarbeitung einverstanden

New York City. James Murdoch, Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch, hat am Donnerstag mitgeteilt, dass seine Holding Lupa Systems ihr Portfolio um das New York ‌Magazine und das Podcastnetzwerk von Vox Media erweitert. Der Einkauf im Wert von rund 300 Millionen USDollar spiegele unternehmerisches »Interesse an den neuesten kulturellen Trends sowie Engagement für anspruchsvollen Journalismus« wider, kommentierte Murdoch seinen Einfluss, den er um mehrere zehn Millionen Köpfen erweitern konnte. (Reuters/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!