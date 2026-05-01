Axel Springer SE steigert Gewinn

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Berlin. Die Axel Springer SE ist nach ihrer Neuaufstellung mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Die »neue Unternehmensstruktur« habe »sich bewährt«, das bereinigte operative Ergebnis sich im ersten Quartal auf 54,1 Millionen Euro mehr als verdoppelt, erklärte Vorstandschef Mathias Döpfner am Donnerstag. Im April 2025 hatte der Konzern das Mediengeschäft unter die Kontrolle der Familie Springer gebracht und den Investoren von KKR und CPP Investments dafür mehr Kontrolle über Plattformen wie Stepstone und Aviv gewährt. (Reuters/jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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