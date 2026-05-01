Nachschlag: Detoxing auf Hiddensee

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Mediale Großereignisse wie der »Eurovision Song Contest« stellen jedes Vorhaben, im Urlaub Fernseh-Detoxing zu betreiben, auf die Probe. Da ist einerseits der Schauwert an sich und andererseits die von Adorno beschriebene, ja nur »angeblich gemeinschaftsbildende Wirkung der Apparate«: Immerhin 8,18 Millionen Menschen haben laut DWDL die Liveübertragung der ARD aus der Wiener Stadthalle gesehen. Der ESC und die Olympischen Spiele sind halt immer noch die Hochämter fürs lineare Fernsehen. Mit den Debatten rund um den Auftritt eines israelischen Künstlers war der Abend auch für den distinguiert-politischen Zuschauer angenehm aufgeladen. Aber der Apparat blieb kalt und außerdem die tröstliche Gewissheit, alles wirklich Wichtige auch hinterher zu erfahren. Ein Spaziergang durch das nächtliche Hiddensee ließ die Zeit vorübergehen. Und zwar aufs angenehmste. Und der Kurzclip mit dem Auftritt des siegreichen Acts ließ sich online nachschauen. (mis)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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