-
18.05.2026
- → Feuilleton
Veranstaltungen
»Merz bei Mercedes in Bremen. Wir arbeiten keine Stunde für den Kriegskanzler«. Kundgebungen. Dienstag, 19.5., 10–12 Uhr, an der Uni. 13–14.15 Uhr, Merecedes, Tor 8, Hermann-Koenen-Straße. Mittwoch, 20.5., 7–8.15 Uhr bei Airbus. 9–10 Uhr am TBZ, Doventorsteinweg/An der Weserbahn. Veranstalter: Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD Bremen
»Schützt das Grundgesetz vor autoritärer Herrschaft?« Vortrag von jW-Autor Andreas Fisahn, Rechtswissenschaftler an der Universität Bielefeld. Mittwoch, 20.5., 18.30 Uhr. Ort: Kofabrik, Stühmeyerstr. 33, Bochum. Veranstalter: ATTAC Bochum u.a.
»KI, Arbeit, Demokratie, wohin führt der technologische Schub?«. Vortrag von jW-Autorin Barbara Eder. Schwerpunkt sind zentrale Entwicklungen im Vorfeld der Agenda 2030, dabei rückt eine marxistische Diagnose ins Zentrum: den tendentiellen Fall der Profitrate. Mittwoch, 20.5., 19.30 Uhr. Ort: AWO-Tagesstätte, Rudolf-Breitscheid-Str. 40a, Wedel. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Wedel
Unabhängiger Journalismus braucht deine Unterstützung.
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!