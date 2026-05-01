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16.05.2026
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Veranstaltungen
»5 Jahre Atomwaffenverbotsvertrag – Kann uns ein ›Atomschirm‹ schützen?« Vortrag von Julia Engels, Kriegs- und Friedensforscherin. Montag, 18.5., 19 Uhr. Ort: Auslandsgesellschaft, Steinstraße 48, Dortmund. Veranstalter: IPPNW, DGB u. a. aus Dortmund
»Palästina 36«. Der Film zeigt den Beginn des palästinensischen Widerstands und den Wendepunkt für das britische Empire, gedreht an Originalschauplätzen in Palästina und Jordanien. Sonntag, 17.5., 13 Uhr und werktags 20.15 Uhr. Ort und Veranstalter: Kino Hochhaus Lichtspiele, Goseriede 9, Hannover
»Die Militarisierung der Gesellschaft und der Operationsplan Deutschland«. Vortrag von Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Dienstag, 19.5., 18 Uhr. Ort: Haus Nußdorf, Zum Laugele 4, Überlingen-Nußdorf. Veranstalter: Friedensregion Bodensee, DFG-VK
»Streik doch einfach mit! 138 Tage Arbeitskampf beim DuMont-Konzern«. Lesung mit Jan Schulze-Husmann und Peter Trinogga. Dienstag, 19.5., 19.30 Uhr. Ort: Das Bunte Haus, Senner Hellweg 461, Bielefeld. Veranstalter: Verdi Bielefeld
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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