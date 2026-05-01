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13.05.2026
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Termine
»Fidel Castros Denken – Inspiration zum Handeln«. Podiumsgespräch mit kubanischen Gästen und anschließendem Konzert anlässlich des 100. Geburtstags von Fidel Castro. Freitag, 15.5., 18 Uhr. Ort: Nordweststern, Georg-Schumann-Str. 26, Leipzig. Veranstalter: Cuba Sí und Kommunistische Plattform Leipzig
»Global Marijuana March 2026«. Demonstration. Die begonnenen Reformen in der Cannabispolitik müssen konsequent verteidigt und weiterentwickelt werden. Sonnabend, 16.5., 14 Uhr. Ort: Ratinger Tor im Hofgarten, Düsseldorf. Veranstalter: CSC Düsseldorf
»Widerstand der Sinti und Roma«. Kulturveranstaltung. Erinnerung an einen Tag des Kampfes und des Mutes. Am 16. Mai 1944 leisteten Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau bewaffneten Widerstand gegen die SS. Sonnabend, 16.5., 16 Uhr: »Starke Frauen, starke Stimmen«, 18 Uhr: Konzert mit June Heilig und Ensemble. Ort: Kulturhaus Romnokher, B 7, 16 (Eingang über den Hinterhof), Mannheim. Veranstalter: Verband Deutscher Sinti und Roma
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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