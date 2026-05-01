Der Pott soll in den Pott

Die U 15 der SGS Essen will den Niederrheinpokal holen. Doch nach Spielen gegen allzu leichte Gegnerinnen wartet schon im Achtelfinale die erste große Herausforderung. BRD 2024.

→ Kicken wie ein Mädchen. Ehrgeiz; Disziplin. Kika, 20.10 Uhr

Pinkes Paradies

Plaste, die begeistert: Barbie (Margot Robbie) lebt das Leben, das wir alle haben könnten, würden wir jedweder Fleischlichkeit entsagen. USA 2023.

→ Barbie. RTL, Mi., 20.15

Ewige Rache an Louverture

Im hierzulande brutal »Dom Rep« abgekürzten Karibikstaat aalt sich der Tourismus am Strand. Im westlichen Teil der Insel Hispaniola, in Haiti, wiederum herrschen Armut und Rackets. BRD 2025.

→ Karibikurlaub neben Haitis ­Hölle. 3sat, Mi., 21.00 Uhr

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Familie ist alles

Auch wenn sich noch Teile mit sozialdemokratischer Scheinscheu zieren: Die Regierung würde gern den Pflegegrad 1 schleifen. Schließlich haben Staat und Kapital erkannt, dass das Dilemma, in dem pflegende Angehörige stecken, eines ist, durch das sie sparen können. Denn wer die dementen Eltern pflegt, macht es selten so wie Union und SPD, und überlässt die Pflegebedürftigen einfach ihrem Schicksal. BRD 2026.

→ Gespräch: Pflegende Angehörige – überlastet und übersehen? ARD Alpha, Mi., 21.45 Uhr

Grundlage schaffen

Ehe Sie sich zurück ins Affenstadium saufen, sollten Sie besonders zu Himmelfahrt eine Grundlage schaffen. Warum nicht mit der frankokanadischen Variante des Shepherd’s Pie, dem Pâté Chinois? F 2026.

→ Küchen der Welt. Kanada: Pâté Chinois. Arte, Do., 11.55 Uhr

Das Bier gewinnt

Seit 1865 wird in Wiernsheim, im Heckengäu, Bier gebraut. Das Prunkstück der Adler-Brauerei: Ein Kupferkessel aus dem Jahre 1894. BRD 2021.

→ Handwerkskunst! Wie man ein Bier braut. BR, Do., 14.35 Uhr

Wüstes Feuchtgebiet

Das perfekte Abendprogramm, nachdem Sie gemeinsam mit sich und unter tatkräftiger Unterstützung Ihrer selbst einen ganzen Kasten Hopfentorpedos entschärft haben: Adelszögling Paul Atreides (Timo­thée Chalamet) schart als Twinkjesus die Verdammten dieser Galaxie um sich. USA 2024.

→ Dune: Part Two. RTL, Do., 20.15 Uhr