DR Kongo: Dutzende Tote nach Milizattacke

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Kinshasa. Im Nordosten der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind bei einem Angriff einer örtlichen Miliz mindestens 69 Menschen getötet worden. Die meisten Opfer der Attacke durch die Codeco, (Kooperative für die Entwicklung des Kongo), der sich bereits Ende April ereignet hatte, seien Zivilisten gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend aus örtlichen und Sicherheitskreisen. In der goldreichen Provinz Ituri im Nordosten des Landes kommt es immer wieder zu tödlichen Angriffen bewaffneter Gruppen wie der Codeco-Miliz. Die mehrere tausend Mitglieder zählende Miliz gilt als gewalttätigste Gruppierung in der Region und wird für zahlreiche Angriffe verantwortlich gemacht. (AFP/jW)

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