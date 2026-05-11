Libanon: Israel tötet Sanitäter bei Angriffen

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Beirut. Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanons sind nach Angaben der libanesischen Regierung zwei Sanitäter getötet und fünf weitere verletzt worden. Zwei Einrichtungen des Islamischen Gesundheitskomitees seien beschossen worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Beirut am Sonntag. Bei den Angriffen in den Orten Tibnin und Kalawija handele es sich um einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Bei einem Luftangriff auf den Ort Saksakijeh im Bezirk Sidon im Süden des Landes sind demnach mindestens sieben Personen getötet und weitere 15 verletzt worden. Israels Armee erklärte, innerhalb von 24 Stunden 85 Angriffe auf »Ziele der Hisbollah« ausgeführt zu haben. Die Armee begründete den Einsatz mit der Abwehr von Bedrohungen für israelische Zivilisten und Soldaten im Südlibanon. Nach Angaben der libanesischen Regierung wurden seit Anfang März bereits etwa 2.800 Menschen im Libanon bei israelischen Angriffen getötet. (AFP/dpa/jW)

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