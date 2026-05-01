Nachschlag: Marketing mit Todesfolge

Wer unter ihm Präsident ist, regelt der Tesla-Boss mit Millionengeschenken: Elon Musk

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Die Ideologie des Longtermism verspricht Wolkenkuckucksheim, ein Technoschlaraffenland in ferner Zeit, irgendwo im Universum. Leider hat’s der implizierte Transhumanismus nicht so mit dem Menschen an sich. Auf dem Weg in die ach so elitäre Zukunft können ruhig ein paar von ihnen über die Klippe springen. Als Opfergang für Heilsbringer wie Elon Musk. Seine allesgläubigen Schäfchen ließ der reichste Wahnsinnige der Welt die völlig unzureichende Autopilotfunktion der Tesla-Fahrzeuge jahrelang unter Livebedingungen testen. Für manche endete die »Technologieoffenheit« tödlich. Auch die 22jährige Naibel Benavides starb, nur weil sie am Straßenrand gestanden hatte und ein unkontrollierter Tesla sie ungebremst rammte. Ihre Familie ging durch alle Instanzen und erreichte im harten Kampf vor Gericht das Undenkbare: Sie siegte über den Milliardenkonzern und erhielt eine hohe Schadenersatzzahlung. Jüngst gab Elon Musk bei der Präsentation der Quartalszahlen übrigens zu, dass die »Full-Self-Driving«-Software in rund vier Millionen Teslas nicht funktioniert. (mme)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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