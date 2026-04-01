»Militarisierung der Republik und ihre Gefahren«. Vortrag von Rolf Gössner. Schwerpunkt Notstandsgesetze von 1968 – ihre Aktualität und ihre Folgen. Donnerstag, 23.4., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA, Kunstgesellschaft Frankfurt

»Revolution in Zeiten von Krieg und Krise«. Podiumsdiskussion mit jW-Chefredakteur Nick Brauns, dem Journalisten Tim Krüger u. a. In welchem Verhältnis stehen Kriege und Genozide zur kapitalistischen Krise? Wie kann eine revolutionäre Strategie und Perspektive darin Raum finden? Freitag, 24.4., 19 Uhr. Ort: Zentralwäscherei, Neue Hard 12, Zürich. Veranstalter: »Revolutionärer Aufbau Schweiz«

»Kinder 1945 – Zeitzeugen 2025«. Dokumentarfilm. Darin erinnern sich die Zeitzeugen aus Frankfurt am Main, Oﬀenbach und der Region an ihre Kindheit vor 80 Jahren. Im Anschluss Filmgespräch mit der Regisseurin und drei Zeitzeugen. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: Antifaschistische Filmreihe