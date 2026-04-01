BR/ruebefilm/Manuel Castro Nach dem Waldbrand: Mungo auf Futtersuche in Andalusien

Sambucus Verschwindibus

Lagen Sie dereinst in einer Wiege aus Holunder, dann sind Sie heute höchstwahrscheinlich Eigentum von Frau Holle. Viel Spaß beim Bettenausschütteln! BRD 2008.

Vom Ahorn bis zur Zwiebel. Pflanzen in unserer Umgebung: Der Holunder. ARD Alpha, 14.25 Uhr

Feuriges Andalusien

Andalusische Korkeichen haben sich ein dickes Fell, genauer: eine massive Borke, zugelegt, um im Falle eines Waldbrandes zu bestehen. Das Taublatt dagegen ist zur Fortpflanzung auf Brände nachgerade angewiesen. BRD 2025.

Asche und Wiedergeburt in Spaniens Wäldern. Arte, 17.05 Uhr

Totschlager

Von Ronald M. Schernikau wissen wir, dass dem Schlager als einer populären Kleinstkunstform etwas davon abgerungen werden kann. Wer aber bei Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella auftritt, bemüht sich emsig, Schernikaus Wahrheit zu widerlegen. Was sie dabei einheimsen. BRD 2023.

Ausgerechnet Schlager. SWR/SR, 21.00 Uhr

Riesenärger

Neidvoll schaut der deutsche Imperialismus in die Welt, die er gern wieder in die Scheiße reiten würde. Aber das Aufsatteln will nicht gelingen. Eine kurze Supermachtkunde betreibt ZDF Info: Der K-Gruppen-Sender analysiert erst die USA, dann folgen China und Russland. BRD 2025.

Imperium. Karten der Macht: USA. ZDF Info, 21.00 Uhr

Tragödie und Farce

Hippie ist man ein Leben lang – und auch das Leben danach. Schließlich kann man Jefferson Airplane heute immer noch prima weghören, und Haare wachsen eh weiter, so sie nicht gänzlich ausgefallen sind. Aber dann tut’s auch das Batikshirt, das zu tragen keinen Widerspruch mehr dazu darstellt, abendländliche Migranteninternierer und CO2-lizensierte Kapitalismusverwalter zu wählen oder gleich selber zu mimen. Einst Rebellentum, überwiegt heute der dazugehörige Konformismus. Love, Peace and Harmony ist eine Lebensphilosophie. So auch für Homer, der auf der Suche nach der Ausschreibung seines zweiten Vornamens auf alte Hängerkumpels seiner Mutti, einer verschollenen Weatherwoman, trifft und das von ihm eh praktizierte Dahinvegetieren im Siffponcho auf die Spitze treibt. USA 1998.

Die Simpsons. Homer ist ein toller Hippie. Pro sieben Maxx, 21.05 Uhr

Hermano Terminator

In Kazuo Ishiguros Roman »Klara and the Sun« (2021) erreicht die Einsamkeit eine neue Stufe, wenn Kinder, in deren Gene eingegriffen wurde, Androiden beigestellt werden, derweil man sie von der Gesellschaft isoliert. Was wohl Deep Seek dazu sagt? BRD 2026.

37 Grad: Befreundet mit einer KI. ZDF, 22.15 Uhr

Gottes rechte Hand

Sofern sich nicht der Außenminister der USA, Marco Rubio, beim imperialistischen Niedergangsregiment dadurch profiliert, dass er mit Kuba die einstige Heimat seiner Sippe zur Befreiung vom Fidelismo atomar ins Meer sprengt, dürfte Trumps Vize und »Running Mate« James David Vance der aussichtsreichste Kandidat darauf sein, die das Arsenal leerpustende Elendsverwaltung zukünftig zu steuern. BRD 2026.

J. D. Vance. Der Mann nach Trump. Das Erste, 22.50 Uhr