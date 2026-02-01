ZDF/HR Ein Imker kommt selten allein

Délicieux!

Ein Spaziergang über den Pariser Nordfriedhof, den Cimetière de Montmartre, weckt den Hunger in den Lebenden: Ab geht’s zur Kochschule »Le Cordon Bleu« und hinterher zum urbanen Imker. BRD 2020.

Salut Paris! 3sat, 14.45 Uhr

Nature-Pornwall

Rosamunde Pilchers (1924–2019) eskapistische Fantastyromane galten lange als unverfilmbar. Um doch das ZDF-Abendprogramm füllen zu können, wurde für die Dreharbeiten eigens die Grafschaft Cornwall aufgeschüttet und bepflanzt. BRD 2023.

Cornwall. Wilde Küste, grünes Herz (Folge 1). 3sat, 17.05 Uhr

Erwachet!

Klingeln Sie aus der Dusche, haben aber statt des erwarteten Pakets nur den Wachturm dabei: Die Antitrinitarier, die nicht der Ansicht sind, dass man Feste feiern sollten, wie sie fallen. BRD 2022.

Re: Inside Jehovas Zeugen. Arte, 19.40 Uhr

Beißschienen

Verspätung bis nach Meppen und gestrandet im Nirgendwo, da darf man noch froh sein, dass das Bordbistro bestückt ist. Auf ein frisch gezapftes Bier braucht man längst nicht mehr hoffen. Dafür gibt es Brezeln, Wraps und Süppchen – alles wahlweise gegen Seele oder Erstgeborenes. Dafür ist es nicht schlimm, wenn man den Gaumen am Platz hat liegen lassen. BRD 2026.

Besseresser: Die Tricks im DB-Bordrestaurant. Sebastian Lege deckt auf. ZDF, 20.15 Uhr

Who can say where the road goes?

Homers Hass auf Big Apple ist aufrecht. Doch als Barney im Suff seine Karre dort im Halteverbot zwischen den Türmen des World Trade Centers abstellt, reist die Familie in die Metropole, um sich alle Vorurteile bestätigen zu lassen. USA 1997.

Die Simpsons. Homer und New York. Pro sieben Maxx, 20.40 Uhr

Aufstrich mit Abstrich

Dass die Jungs im DFB-Trikot den Schokoschleim mindestens für Werbezwecke fressen, hat auch nicht dazu geführt, dass der Ball auf dem Rasen besser läuft. Auch der Imageschwenk hin zum umweltfreundlichen und fairen Frühstücksauftu hat wenig überraschend kaum etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Zu Besuch bei einer ivorischen Kooperative, auf einer malayischen Palmöl- und einer Haselnussplantage in Italien. BRD 2025.

Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero. ZDF, 21.00 Uhr

Fachkräftemangel im Handwerk

»Wer sich ziert, onaniert.« USA 1996.

Cable Guy – Die Nervensäge. ZDF Neo, 22.40 Uhr

Unser Mann in Kiew

Zwischen Korruption und Krieg: Komiker Wolodimir Selenskij hält die NATO-Ostflanke, so wie sie ihn. BRD 2025.

Das Erste, 23.35 Uhr

An der Westfront

Im Stellungskrieg zwischen Ukraine und Russland werden jeden Tag, den er fortdauert, Soldaten beider Seiten verheizt. Der britische Journalist Sean Langan folgt in seinem Dokumentarfilm, der im Originaltitel (»Ukraine’s War: The Other Side«) ohne negativen Personenkult auskommt, Protagonisten der russischen Seite: gebürtigen Ukrainern, die teils mit ihrer Familie gebrochen haben, Söldnern und Zivilisten. GB 2024.

Der Krieg gegen die Ukraine. An Putins Frontlinien. NDR, 23.55 Uhr