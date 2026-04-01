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Aus: Ausgabe vom 17.04.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Opfer in Uniform

Klar | Mi., 22 Uhr, NDR
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ZUMA Press Wire/IMAGO
Großeinsatz der Polizei in Kampfmontur gegen eine Antipolizeidemo zum »ACAB«-Tag in Berlin-Friedrichshain (13.12.2025)

Als ob sie nicht ohnehin im Fernsehen die bevorzugte Perspektive wäre, hat die NDR-Reihe »Klar« am Mittwoch abend die der Polizei eingenommen. Eine halbe Stunde lang werben die Sendung und ihre Protagonisten um Verständnis sowie Respekt für den Menschen in der Uniform. Ein Oberkommissar aus Schleswig-Holstein, ein Hauptkommissar aus Cuxhaven sowie weitere Polizistinnen und Polizisten kommen zu Wort, schildern die von ihnen erlittene Gewalt. Unterstützt werden sie auch in dieser Sendung von einem ganzen Apparat, von der »Gewerkschaft der Polizei« über spezialisierte Psychotherapeuten bis hin zum Innenminister. Woher kommt der Hass, die Gewalt? »Klar«: von »Linksextremisten« wie bei der Luxemburg-Liebknecht-Demo im Januar in Berlin, von Palästina-Demos, von Fußballfans. Die Funktion der Institution Polizei, der zu dienen niemand gezwungen wird, sprechen dagegen nur zwei LL-Demonstranten kritisch an. (mb)

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