Nachschlag: Chuck Crusoe

Mit Robinson hat Defoe eine Weltgestalt der Literatur erfunden. 1719, reichlich spät. Auch damals dürfte der Glaube geherrscht haben, dass alle neuen großen Ideen schon irgendwer hatte. Robinson ist ein Archetypus in mehrfacher Hinsicht, er muss, von den Mitteln der Zivilisation befreit, an den Anfang zurückgehen. Alles also noch einmal erfinden, wofür die Menschheit sich Jahrtausende hat Zeit lassen können. Eine Insel wurde Metapher, ein Roman Vorbild. Und seit Georges Méliès (1902) auch Anlass filmischer Adaption. Luis Buñuel versuchte sich 1954. Peter O’Toole porträtierte den Einsamen 1975. Sergio Corbuccis »Robinson jr.« von 1976 war eine grandiose Parodie. 2015 hob Ridley Scott mit »Der Marsianer« die technische Seite der Robinsonade ohne narrative Einbußen auf ein neues Niveau. »Cast Away« versucht ein bisschen von allem zu sein: dramatisch, seelentief, clever, modern und Parodie. Der Volleyball als Freitag war schon ein guter Einfall, der Name des Helden ein possierliches Wortspiel – Chuck C. Noland: see no land. (fb)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!