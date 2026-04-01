Nachschlag: Klassenziele

Paramount/Everett Collection/imago Beim Pausenbrot: Ashanti (l.) und Rob Brown

Samuel L. Jackson soll als Trainer das Basketballteam einer Highschool im »Ghetto« (Ort der Handlung ist Richmond, Kalifornien) auf Vordermann bringen. Es ist das alte »Blackboard Jungle«-Problem des harten Hundes unter den »thugs«. Gute Herzen haben sie alle, doch sobald der Trainer aus Sorge um den sozialen Aufstieg seiner Schüler nicht nur auf sportlichen, sondern auch auf akademischen Erfolg besteht, hat er alle gegen sich. Wie so oft bei »schwarzen« Themen im Mainstreamfilm geht es letztlich um Autorität, Didaktik, Predigt, Familie und noch mehr Autorität. Das bringen die heiklen Verhältnisse so mit sich. Wirklich interessant ist neben den Basketballsequenzen aber eher der Soundtrack. Und die Tatsache, dass die in den frühen 2000er Jahren sehr erfolgreiche R&B-Sängerin Ashanti in »Coach Carter« ihre erste Filmrolle spielte. In einer Szene auf einer Schulparty, im Hintergrund läuft ein Alicia-Keys-Stück, trifft sie als schwangere Mittelschülerin den überforderten Kindesvater: »Wie willst du mir denn helfen? Während der Abtreibung Händchen halten?« (aha)