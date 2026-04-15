Die Angst geht um

Die Fusion der beiden US-Filmkonzerne Paramount Skydance und Warner Bros. stößt in Hollywood auf Widerstand: Mehr als tausend Filmkünstler, darunter Stars wie Jane Fonda und Joaquin Phoenix, unterzeichneten einen am Montag (Ortszeit) veröffentlichten offenen Brief gegen die geplante Warner-Übernahme durch Paramount. Es gäbe dann nur noch vier große US-Filmstudios, heißt es in dem Text. Die Folgen wären »weniger Möglichkeiten für Kreative, weniger Jobs rund um das Produktionsökosystem, höhere Kosten und weniger Auswahl für das Publikum in den USA und weltweit«. »Wettbewerb ist wesentlich für eine gesunde Wirtschaft und eine gesunde Demokratie«, heißt es in dem Brief. Mit politischer Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump will Paramount Sky­dance für 111 Milliarden US-Dollar (94,8 Milliarden Euro) Warner Bros. übernehmen, inklusive der dem Konzern gehörenden Fernsehsender, darunter der liberale Nachrichtensender CNN. (dpa/jW)