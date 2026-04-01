junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Dienstag, 14. April 2026, Nr. 86
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Besser als Nachrichten

Iranian Lego Animation | Youtube
Bildschirmfoto 2026-04-13 um 14.38.26 Kopie.jpg
Screenshot Iranian Lego animation/https://www.youtube.com/@world-t8h/KI-generiert/Explosive Media
Nagel auf den Kopf getroffen: Szene aus einem der »Explosive Media«-Kurzfilme

Propaganda aus Feindeshand muss selbstredend diskreditiert oder, wenn das nicht funktioniert, zensiert werden. Und diese Form der politischen Werbung Irans hat in den vergangenen Wochen eingeschlagen: mit künstlicher Intelligenz animierte Kurzvideos der jüngsten Ereignisse im Abwehrkrieg gegen die USA und Israel in beliebter Lego-Optik. Das letzte Video vom Sonntag nimmt neben »Loser«-Trump auch die gleichentags erfolgte Suspendierung des eigenen »Explosive Media«-Accounts auf Youtube aufs satirische Korn. Die »Operation Epstein Fury« wird als kolossaler Fehlschlag genüsslich ausgebreitet, Öl fließt durch einen zusammengeschlagenen Trump auf dem Krankenbett und am Ende eine persönliche Nachricht an den Präsidenten: »Du bist ein Witz ohne Pointe.« Wer also die Nase voll hat von Staatsräson-, Drecksarbeit- oder Vertuschung-der-eigenen-Komplizenschaft-Nachrichten, erhält mit den Videos einen gelungenen – selbstredend nicht objektiven, aber um so entlarvenderen – Überblick zum Kriegsgeschehen. (si)

youtube.com/@world-t8h

Siehe auch

Probeabo

Sie lügen wie gedruckt. wir drucken, wie Sie lügen.
Jetzt 2 Wochen gratis lesen – das Probeabo endet automatisch!
 

Jetzt probelesen!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton