Nachschlag: Besser als Nachrichten

Screenshot Iranian Lego animation/https://www.youtube.com/@world-t8h/KI-generiert/Explosive Media Nagel auf den Kopf getroffen: Szene aus einem der »Explosive Media«-Kurzfilme

Propaganda aus Feindeshand muss selbstredend diskreditiert oder, wenn das nicht funktioniert, zensiert werden. Und diese Form der politischen Werbung Irans hat in den vergangenen Wochen eingeschlagen: mit künstlicher Intelligenz animierte Kurzvideos der jüngsten Ereignisse im Abwehrkrieg gegen die USA und Israel in beliebter Lego-Optik. Das letzte Video vom Sonntag nimmt neben »Loser«-Trump auch die gleichentags erfolgte Suspendierung des eigenen »Explosive Media«-Accounts auf Youtube aufs satirische Korn. Die »Operation Epstein Fury« wird als kolossaler Fehlschlag genüsslich ausgebreitet, Öl fließt durch einen zusammengeschlagenen Trump auf dem Krankenbett und am Ende eine persönliche Nachricht an den Präsidenten: »Du bist ein Witz ohne Pointe.« Wer also die Nase voll hat von Staatsräson-, Drecksarbeit- oder Vertuschung-der-eigenen-Komplizenschaft-Nachrichten, erhält mit den Videos einen gelungenen – selbstredend nicht objektiven, aber um so entlarvenderen – Überblick zum Kriegsgeschehen. (si)

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