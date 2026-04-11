Spenden für die Solikonferenz für Kuba Spenden für die Solikonferenz für Kuba
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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 4 / Inland

Konferenz zu Spritpreisen gefordert

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig fordert angesichts hoher Kraftstoffpreise eine Sonderkonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und den Regierungschefs der Länder. »In der Corona- und der Energiekrise hat es regelmäßige Konferenzen der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gegeben«, sagte die SPD-Politikerin am Freitag gegenüber dpa. Man müsse sich jetzt zusammensetzen.(dpa/jW)

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