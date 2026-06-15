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Weitere Verdi-Proteste an Kliniken

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Servicebeschäftigten an mehr als 120 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für diesen Montag wieder zu Protestaktionen gegen Kürzungen im Gesundheitswesen auf. Es kann dabei nach Angaben eines Verdi-Sprechers vom Sonntag auch zu kleineren Einschränkungen in den Häusern kommen. Gefordert werden gute Bedingungen und Bezahlung für Bereiche wie Reinigung, Küche, Wäscherei, Logistik, Patiententransport, Empfang, Technik, Sterilisation oder Sicherheitsdienst. Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler kritisierte, wegen gestiegenen Kostendrucks seien Beschäftigte fast überall in Tochtergesellschaften ausgegliedert und schlechter bezahlt worden. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 15.06.2026, Seite 4, Inland
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