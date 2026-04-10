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Aus: Ausgabe vom 10.04.2026, Seite 14 / Medien

Russland: Journalist soll spioniert haben

Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte am Donnerstag mit, er habe einen ehemaligen freiberuflichen Journalisten von Radio Free ­Europe wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen. Er soll den ukrainischen Geheimdienst SBU via Telegram über lokale Publikationen sowie kritische Infrastruktur informiert haben. (Reuters/jW)

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