Aus: Ausgabe vom 10.04.2026, Seite 14 / Medien
Russland: Journalist soll spioniert haben
Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB teilte am Donnerstag mit, er habe einen ehemaligen freiberuflichen Journalisten von Radio Free Europe wegen des Verdachts auf Landesverrat festgenommen. Er soll den ukrainischen Geheimdienst SBU via Telegram über lokale Publikationen sowie kritische Infrastruktur informiert haben. (Reuters/jW)
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