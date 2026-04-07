Schutz der Meere kommt langsam voran

Nairobi. Beim weltweiten Schutz der Ozeane sieht das UN-Umweltprogramm (UNEP) einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mittlerweile seien zehn Prozent der Ozeane als geschützte Gebiete ausgewiesen, teilte die Organisation in Nairobi mit. Allerdings liegt das Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen, noch in weiter Ferne. Eine Herausforderung bleibt auch der Schutz der internationalen Gewässer auf hoher See; sie machen mit 60 Prozent den größten Teil der Weltmeere aus. (dpa/jW)