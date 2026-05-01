Nvidia steigert Umsatz um 85 Prozent

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Santa Clara. Der Chipkonzern Nvidia wächst weiter rasant. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden US-Dollar (70 Milliarden Euro). Damit war das Wachstum auch höher als im Vierteljahr zuvor. Unterm Strich verdiente der KI-Pionier 58,3 Milliarden US-Dollar nach einem Gewinn von knapp 18,8 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei 5,6 Billionen US-Dollar. (dpa/jW)

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