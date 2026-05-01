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AMD investiert zehn Milliarden in Taiwans KI-Sektor

Santa Clara. Der US-Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) will mehr als zehn Milliarden US-Dollar in Taiwan investieren, um seine Kapazitäten für den Bau von KI-Chips zu erweitern. ‌Durch eine Vertiefung der Partnerschaften mit taiwanischen Unternehmen ​könne AMD Unternehmen helfen, KI-Systeme der nächsten Generation schneller einzuführen, erklärte Konzernchefin Lisa Su ‌am Donnerstag. AMD gilt als der wichtigste Herausforderer ‌des US-Rivalen Nvidia, der den Markt für KI-Chips ‌bislang dominiert. Taiwan ‌spielt eine zentrale Rolle in der weltweiten KI-Lieferkette, auf die Konzerne wie Apple angewiesen sind. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 22.05.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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